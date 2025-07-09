Εξηγήσεις στον ανακριτή Ρόδου πρόκειται να δώσει τις επόμενες ημέρες μια 15χρονη που κατηγορείται ότι διαμοίρασε πορνογραφικό υλικό που είχε από την ερωτική συνεύρεση της φίλης της με το αγόρι της!

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, το περιστατικό είχε συμβεί τον Φεβρουάριο του 2023 και λίγες ημέρες αργότερα, μετά από καταγγελία που έγινε από την τότε 13χρονη κοπέλα και τους οικείους της, άρχισε να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές της περιοχής, ενώ είχε παραγγελθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει στην Αστυνομία και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες, η 15χρονη (σήμερα) κοπέλα φέρεται να «δελέασε» τον 16χρονο σύντροφο της φίλης της, προσφέροντας του το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ για να βιντεοσκοπήσει τις ιδιαίτερες στιγμές τους και να της δώσει το υλικό.

Η 15χρονη συνελήφθη προχθές το πρωί στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το 15ο έτος.

Η συλληφθείσα παραπέμφθηκε στην ανάκριση, απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της και αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για την υπόθεση που είχε καταγγελθεί στις διωκτικές Αρχές του νησιού μας στις αρχές Μαρτίου 2023 και αφορά τη βιντεοσκόπηση ιδιαίτερων στιγμών που είχε ο 16χρονος (τότε ήταν 14 ετών) με τη – τότε- 13χρονη φίλη του (σήμερα η κοπέλα είναι 15 ετών). Στη συνέχεια, τα βίντεο που ο νεαρός είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο και ήταν διάρκειας μερικών δευτερολέπτων το καθένα (στο σύνολο επτά) τα έστειλε στη 15χρονη συλληφθείσα και φέρονται να διαμοιράστηκαν σε συμμαθητές τους!

Η λήψη του παράνομου βίντεο φέρεται να έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Ωστόσο, ουδείς είχε αντιληφθεί το παραμικρό έως τις αρχές Μαρτίου, οπότε και το θέμα άρχισε να απασχολεί αρχικά το σχολικό περιβάλλον των ανηλίκων και εν συνεχεία τις διωκτικές Αρχές.

Ειδικότερα, σε κάποιο διάλειμμα στο σχολείο, σύμβουλος του σχολικού συγκροτήματος φέρεται να ενημερώθηκε για το επίμαχο βίντεο που φέρεται να είχε κυκλοφορήσει σε μαθητές. Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση του Σχολείου, οι γονείς της ανήλικης κοπέλας και φυσικά η Αστυνομία και η Εισαγγελέας Ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των ανηλίκων, τα οποία στάλθηκαν για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής, ασκήθηκε ποινική δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, όπου η παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας, συνδέεται με τη χρήση ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε ένταλμα βίαιης προσαγωγής για τη 15χρονη φερόμενη ως το άτομο που μοίρασε το βιντεοσκοπημένο υλικό και έτσι, προχθές εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

