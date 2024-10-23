Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 10.30 σε χαμηλή βλάστηση στη συμβολή των οδών Tήνου και Παπανδρέου, στο Πέραμα Αττικής. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παράπηγμα που βρισκόταν μέσα στο οικόπεδο και πήρε διαστάσεις.

Στις φλόγες παραδόθηκαν απορρίμματα και ξερά χόρτα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις πιθανότατα από φιάλες.

Οι πυροσβέστες παρενέβησαν άμεσα καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε γύρω σπίτια, καθώς η περιοχή είναι κατοικημένη.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.