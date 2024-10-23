Ενα βήμα πριν από το ταμείο, για να λάβουν έντοκα (έως 6% μηνιαίως) αναδρομικά έως 4.000 ευρώ, βρίσκονται 370.000 συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει προσφυγές στη Δικαιοσύνη, καθώς αναμένεται η θετική απόφαση του ΑΕΔ.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, oι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά δώρων και επιστροφή των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, με συνολικό κόστος περίπου στα 750 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Οι υπόλοιποι, που είτε δεν προσέφυγαν, είτε προσέφυγαν καθυστερημένα, δεν δικαιούνται αναδρομικά, καθώς οι αξιώσεις τους έχουν παραγραφεί διά νόμου.

Επίσης, εντός του έτους σχεδιάζεται από τον ΕΦΚΑ να πιστωθούν τα αναδρομικά ποσά σε περίπου 45.000 – 50.000 συνταξιούχους με διπλή ασφάλιση, όπως ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ΟΓΑ-ΙΚΑ, Δημόσιο-ΙΚΑ, Δημόσιο-ΟΑΕΕ κ.λπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.