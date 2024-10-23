Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 35χρονος δε σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και παραβίασε δεκάδες ερυθρούς σηματοδότες, σε καταδίωξη της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 22:30 στην περιοχή της Μενεμένης, όπου ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιτάχυνε.

Άμεσα σημάνθηκε συναγερμός και ακολούθησε καταδίωξη σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Τούρκος οδηγός πέρασε οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα από τη Λεωφόρο Νίκης, την οδό Μητροπόλεως, τη Λεωφόρο Στρατού και τελικά σταμάτησε αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ερεύνησαν το όχημα, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν ποσότητα κάνναβης

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταδίωξη

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (22-10-2024), στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση περιοχών της Μενεμένης, εντόπισαν όχημα με οδηγό 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσοντας έτσι την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Το όχημα, αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο, στην περιοχή της Τούμπας, ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, συνελήφθη, ενώ σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης.

