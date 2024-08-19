Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδος, μετά από συνδυαστική προανακριτική αξιολόγηση πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, 31 υποθέσεις κλοπών σακιδίων από λουόμενους που διαπράχθηκαν από συμμορία ανηλίκων, από αρχές Ιουνίου έως το Δεκαπενταύγουστο, στην παραλία της Αρτέμιδος (Λούτσα).

Τα πέντε μέλη της συμμορίας (ηλικίας από 14 έως 17 ετών) εντοπίστηκαν, μεσημβρινές ώρες της 15 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αμέσως μετά την κλοπή σακιδίου από λουόμενο στην παραλία της Λούτσας.

Στη θέα των περιπολούντων αστυνομικών πέταξαν τα κλοπιμαία και προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως μετά από στοχευμένες αναζητήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων- Αρτέμιδος.

Κατά μήκος του δρομολογίου της καταδίωξης βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν τα αντικείμενα που αφαίρεσαν προηγουμένως από τον παθόντα και του αποδόθηκαν.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδος, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια, τερματίζοντας την εγκληματική δράση της συμμορίας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, τα ανήλικα μέλη της συμμορίας φορώντας μαγιό κινούνταν στην έκταση της παραλίας, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες, προβαίνοντας στην αφαίρεση σακιδίων από ψάθες την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους κολυμπούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

