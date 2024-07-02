Λογαριασμός
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ασωπία Βοιωτίας - Κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν πάνω από 40 πυροσβέστες

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην Ασωπία Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Βοιωτία Φωτιά Τώρα
