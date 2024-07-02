Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην Ασωπία Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ασωπία Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

