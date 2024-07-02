Λογαριασμός
Κατεσβέσθη η φωτιά σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους

Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

UPDATE: 18:54
Πυροσβεστική

Κατεσβέσθη η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Πάρνηθος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

