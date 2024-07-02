Κατεσβέσθη η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Πάρνηθος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Πάρνηθος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

