Κατεσβέσθη η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Πάρνηθος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Πάρνηθος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2024
Πηγή: skai.gr
