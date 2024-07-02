Διακόσιοι σαράντα (240) πυροσβέστες από Βουλγαρία, Μάλτα, Μολδαβία και Ρουμανία θα βρεθούν το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας για να επιχειρήσουν από κοινού με τους Έλληνες συναδέλφους τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης που υλοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (EUCPM).

Οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες, με στελεχωμένα υδροφόρα οχήματα δασοπυρόσβεσης, θα αναπτυχθούν σταδιακά στο χρονικό διάστημα από αρχές Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου σε τρεις (3) βάσεις επιχειρήσεων: Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα.

Η πρώτη αποστολή από τη Βουλγαρία βρίσκεται ήδη από την Τρίτη, στην επιχειρησιακή βάση της Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει η 2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων και θα ακολουθήσουν στις 15 Ιουλίου οι αποστολές από τη Μάλτα (επιχειρησιακή βάση Αχαΐας) και τη Μολδαβία (επιχειρησιακή βάση Αττικής).

Έχοντας αποδείξει στην πράξη την αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών -το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022- υλοποιείται φέτος διευρυμένο, δεδομένου ότι θα είναι περισσότερες τόσο οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με αποστολή και υποδοχή πυροσβεστών, όσο και οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης.

Η Ελλάδα, μάλιστα, λαμβάνει μέρος με διπλή ιδιότητα αφού πέραν των 240 πυροσβεστών που θα υποδεχτεί, συμμετείχε ήδη με μια ομάδα 25 δασοκομάντος των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η οποία αναπτύχθηκε στο διάστημα 15-30 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία. Σημειώνεται πως η Ελλάδα «άνοιξε» το Πρόγραμμα στις 15/6 αποστέλλοντας πρώτη πυροσβέστες στη Γαλλία και θα είναι επίσης εκείνη που θα το «κλείσει» στις 15/9, οπότε και θα ολοκληρωθεί και η τελευταία αποστολή από συμμετέχουσα χώρα (Ρουμανία). Επιπλέον, η διάρκεια παραμονής των πυροσβεστών στην Ελλάδα θα είναι φέτος μεγαλύτερη χρονικά, καθώς επεκτείνεται στους 2,5 μήνες, από 2 που ίσχυε τα προηγούμενα έτη.

Συνολικά, στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για τη φετινή αντιπυρική περίοδο συμμετέχουν με αποστολές πυροσβεστών 12 χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία (για 1η φορά), Ιταλία (για 1η φορά), Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία (για 1η φορά), Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία (για 1η φορά) και Φινλανδία.

Οι παραπάνω χώρες θα διαθέσουν συνολικά 556 πυροσβέστες, που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία (μετέχει για 1η φορά ως χώρα υποδοχής) και την Πορτογαλία, με σκοπό την παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Για τις ανάγκες της προετοιμασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Ελλάδα, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύο επιμορφωτικά σεμινάρια: Για τους Διοικητικούς Συνδέσμους και Συνδέσμους Αξιωματικών Ξένων Αποστολών στις 29 – 31 Μαΐου 2024 και για τους επικεφαλής των εισερχόμενων ομάδων (team leaders) στις 16 – 18 Ιουνίου 2024.

