Οριοθετήθηκε η φωτιά σε εγκαταλελειμένο κτήριο στην Καλαμπάκα

Η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό που χτύπησε το δίκτυο της ΔΕΗ - Η Καλαμπάκα αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα 

UPDATE: 17:37
φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που λειτουργούσε ως βενζινάδικο στην ε.ο Τρικάλων – Καλαμπάκας, στη Θεσσαλία.

Έχουν ξεσπάσει διάσπαρτες πολλές εστίες φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του κέντρου ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν στον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, όπως μεταδίδει το ekalmpaka.gr.

Φωτιά

Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό που χτύπησε το δίκτυο της ΔΕΗ. Η Καλαμπάκα αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα. Επιχειρούν ΠΥ και μηχανήματα του δήμου Μετεώρων. Η φωτιά καίει σε παραποτάμιο τμήμα.

