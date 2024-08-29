Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που λειτουργούσε ως βενζινάδικο στην ε.ο Τρικάλων – Καλαμπάκας, στη Θεσσαλία.

Έχουν ξεσπάσει διάσπαρτες πολλές εστίες φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του κέντρου ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν στον υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, όπως μεταδίδει το ekalmpaka.gr.

Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό που χτύπησε το δίκτυο της ΔΕΗ. Η Καλαμπάκα αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς ρεύμα. Επιχειρούν ΠΥ και μηχανήματα του δήμου Μετεώρων. Η φωτιά καίει σε παραποτάμιο τμήμα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο 10χλμ της Επ. Οδ. Τρικάλων – Καλαμπάκας, στην Καλαμπάκα Θεσσαλίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2024

