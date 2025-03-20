Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατοικία στο Χαϊδάρι - Απομακρύνθηκαν οι 2 άνθρωποι που βρίσκονταν στην ταράτσα - Δείτε βίντεο

Καίγονταν ο 2ος και ο τρίτος όροφος - Στην ταράτσα βρίσκονταν δύο άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία επί της οδού Κοραή στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καίγονταν ο 2ος και ο τρίτος όροφος, ενώ στην ταράτσα βρίσκονταν δύο άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

