Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία επί της οδού Κοραή στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καίγονταν ο 2ος και ο τρίτος όροφος, ενώ στην ταράτσα βρίσκονταν δύο άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σημείο λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
