Τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των 7 εμπλεκόμενων στην υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου, διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Αναλυτικά, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι τραπεζικές θυρίδες των επτά εμπλεκομένων προσώπων και ερευνώνται τα οικονομικά δεδομένα των συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.

Υπενθυμίζεται, ότι η επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεοδομίας Ρόδου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

