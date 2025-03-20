Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν εποχικοί πυροσβέστες διαμαρτυρόμενοι, όπως υποστηρίζουν, για τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν λάβει.

«1300 εποχικοί πυροσβέστες σχεδόν μένουν εκτός Πυροσβεστικού Σώματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη προστασία της χώρας από τις πυρκαγιές» επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ με συναδέλφους για να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε και να σας μεταδώσουμε ότι η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά είπε ψέματα. Είπε ψέματα στην υπερμοριοδότηση των εποχικών πυροσβεστών και ότι θα μας μοριοδοτήσει για να μπούμε ξανά οι ίδιοι και να μη χαθεί αυτή η πολύτιμη εμπειρία» λέει ο Κώστας Παπαντώνης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών στην κάμερα του Orange Press.

«Δυστυχώς όμως μαθαίνουμε μέσα από τους κυρίους βουλευτές ότι θα περάσει ένα νομοσχέδιο, μια προκήρυξη με ένα μόριο την αντιπυρική. Κρούουμε των κώδωνα του κινδύνου και λέμε ότι εάν περάσει αυτή η τροπολογία, αν περάσει αυτός ο νόμος, αν περάσει αυτή η προκήρυξη, σήμερα έχουμε 20 Μαρτίου, 1η Μαΐου που ξεκινά η αντιπυρική δεν θα υπάρχει ούτε ένας εποχικός πυροσβέστης να φυλάξει τα δάση, τα πυροφυλάκια και να είναι μέσα στις φωτιές. Δυστυχώς, ο χρόνος λιγοστεύει, έρχεται Πάσχα, υπάρχουν μεγάλες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί μια προκήρυξη» προσέθεσε.



Από την πλευρά του, ο Συμεών Μπούσιας, εποχικός πυροσβέστης αναφέρει ότι «είμαστε εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτό που πάει να γίνει σήμερα στη Βουλή εναντίον μας. Ψηφίζεται η ταφόπλακα των εποχικών πυροσβεστών. Πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού του εποχικού πυροσβέστη, που δεν γίνεται ανανέωση και δυόμισι χιλιάδες άτομο, εμπειρία και εξοπλισμός, πετώνται στην κάλαθο των αχρήστων. Ο σκοπός μας σήμερα εδώ είναι να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την απόφαση αυτή, να γίνει ανανέωση, γιατί 1η Μαΐου που ξεκινά η αντιπυρική περίοδος δεν θα υπάρχουν εποχικοί πυροσβέστες στα περιπολικά. Ο κόσμος αυτό πρέπει να το ξέρει. Εμείς ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν φταίμε εμείς».



