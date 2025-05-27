Της Έλενας Γαλάρη

Προσωπικούς λόγους επικαλείται ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος αποχωρεί μετά από 9 έτη πορείας στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο απερχόμενος Πρόεδρος, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανέφερε ότι υπέβαλε την παραίτησή του το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου «για λόγους αμιγώς προσωπικούς, που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής και την εκτέλεση του έργου της», ενώ αναφερόμενος σε τυχόν παρεμβάσεις στο έργο του, ήταν απόλυτος:

«Δεν επιχειρήθηκε καμία πολιτική παρέμβαση, καθώς ήξεραν ότι δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα, εξάλλου ούτε ως δικαστής δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις, ούτε ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο το απασχόλησαν πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι τα μνημόνια και άλλες. Η Αρχή επιτέλεσε το έργο της χωρίς πιέσεις, δεν κάνει πολιτική και δεν νομοθετεί».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος ανέφερε:

«Η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα η ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία τους δεν αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Όπως συνηθίζει να λέει ο καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος που είναι μέλος της Αρχής μας, τα κόμματα αγαπούν τις ανεξάρτητες αρχές όταν είναι στην αντιπολίτευση και τις αμφισβητούν όταν είναι στην κυβέρνηση. Κάποιες φορές μάλιστα, προσθέτω εγώ, η αμφισβήτηση εκφράζεται με δηλώσεις οι οποίες δίνουν την εντύπωση πιέσεων ή απειλών που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία τους. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές, τουλάχιστον οι συνταγματικά προβλεπόμενες, στο πλαίσιο αρμοδιότητας καθεμίας».

Αναφερόμενος στα πρόστιμα που έχει επιβάλει η Αρχή, ο κ. Μενουδάκος επισήμανε ότι από το 2019-2025 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 36.586.149 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι στο ποσό δεν περιλαμβάνεται το πρόστιμο των 20 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε το 2022 στην Clearview, η οποία εμπορεύεται υπηρεσίες αναγνώρισης προσώπων για παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), καθώς εκτιμάται πως δεν θα εισπραχθεί επειδή αντίστοιχα πρόστιμα έχουν επιβληθεί και από άλλες χώρες.

Την επταετία 2018-2025 έγιναν στην Αρχή 9.069 καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων (μόνο το 2025 μέχρι τώρα ο αριθμός έχει φτάσει τις 622), από τις οποίες διεκπεραιώθηκαν οι 6.916.

