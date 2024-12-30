Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα, καθώς έχασε τη ζωή του ο ιδιοκτήτης που πήδηξε από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου. Ο 55χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος ωστόσο στη συνέχεια έχασε τη μάχη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με αναπνευστικά προβλήματα ακόμη 10 άτομα. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι» ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Γρηγορίου ανάμεσα στα άτομα που μεταφέρθηκαν είναι και 4 παιδιά ωστόσο, όλοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επί της οδού Γρηγορίου Λιακατά.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα όπου και απεγκλώβισαν 30 άτομα.

Οι αρχές ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

