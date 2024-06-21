Φωτιά σε φορτηγό πλοίο στο νέο Μώλο Δραπετσώνας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο, σημαίας Κύπρου, στο νέο Μώλο Δραπετσώνας που ήταν αγκυροβολημένο για επισκευή.

Στο πλοίο βρίσκονται τρία μέλη πλήρωμα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ένα πλοιάριο της πυροσβεστικής, ένα πλωτό του λιμενικού καθώς και ρυμουλκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

