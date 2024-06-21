1913 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.

1961 Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.

1970 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

1976 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΜΠΕΡΛΙΝΓΚΟΥΕΡ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι «ευρωκομουνιστές» του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.