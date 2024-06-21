-
1913 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.
-
1961 Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.
-
1970 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
-
1976 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΜΠΕΡΛΙΝΓΚΟΥΕΡ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι «ευρωκομουνιστές» του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.
