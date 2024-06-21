Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 21 Ιουνίου 1913 - Η μάχη του Κιλκίς και η συντριβή των Βουλγάρων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η ελληνική νίκη ήταν σπουδαία, από κάθε άποψη, αλλά το κόστος σε αίμα βαρύ 

Σαν σήμερα

  • 1913  Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Σαν σήμερα

Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.

  • 1961 Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Σαν σήμερα

Ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.

  • 1970 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σαν σήμερα

Η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

  • 1976 ΚΕΡΔΙΖΕΙ Ο ΜΠΕΡΛΙΝΓΚΟΥΕΡ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σαν σήμερα

Οι «ευρωκομουνιστές» του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.
 

