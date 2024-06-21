Αίθριος αναμένεται για σήμερα, Παρασκευή ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συγκεκριμένα, στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων και την ανατολική Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει τους 36 με 38 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 39 βαθμούς και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς και κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 40 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια ηπειρωτικά και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και πιθανόν στα νότια τους 40 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

