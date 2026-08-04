Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζεφ Μπέζος ενώνουν δυνάμεις σε έργο 200 εκατ. δολαρίων για τη διάσωση 100 απειλούμενων ειδών

Μία φιλόδοξη πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Ιδρύματα που χρηματοδοτούνται και συνιδρύθηκαν από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Τζεφ Μπέζος ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την ανάκαμψη 100 από τα πλέον απειλούμενα είδη του πλανήτη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λεμούριοι, σαλαμάνδρες, παγκολίνοι, άγριοι χοίροι και έχιδνες, των οποίων η επιβίωση βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Το μεγαλύτερο ταμείο που έχει δημιουργηθεί για τη διάσωση ειδών

Το Re, που συνιδρύθηκε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, και το Bezos Earth Fund ηγούνται του Phoenix Species Project, όπως ανακοίνωσαν οι δύο οργανισμοί την Τρίτη.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας, πρόκειται για το μεγαλύτερο ενιαίο ταμείο στην ιστορία που έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στην προστασία και την αποκατάσταση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο Ντι Κάπριο εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στην ιδέα μιας μεγάλης, συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διάσωση ειδών, των οποίων τα φυσικά ενδιαιτήματα και η ίδια η επιβίωσή τους απειλούνται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πώς γεννήθηκε το Phoenix Species Project

Το 2021, ο ηθοποιός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής, μαζί με τον συνιδρυτή του Re, τον βιολόγο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού Wes Sechrest, συναντήθηκαν με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, καθώς και με τη σύζυγό του, τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Λόρεν Σάντσες Μπέζος.

Ο Τζεφ Μπέζος είναι πρόεδρος του Bezos Earth Fund, ενώ η Λόρεν Σάντσες Μπέζος κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου.

Η συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία μιας σειράς διαβουλεύσεων με τοπικές κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινότητες αυτοχθόνων πληθυσμών, με στόχο να εντοπιστούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιστροφής της πληθυσμιακής κατάρρευσης των πλέον ευάλωτων ειδών. Από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε τελικά το Phoenix Species Project.

Τα είδη που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διατήρηση και ανάκαμψη μιας σειράς σπάνιων ειδών, μεταξύ των οποίων:

Η σιφάκα με το χρυσό στέμμα, ένας εξαιρετικά απειλούμενος λεμούριος της Μαδαγασκάρης.

Η πράσινη σαλαμάνδρα του φαραγγιού Hickory Nut, ένα δενδρόβιο είδος χωρίς πνεύμονες, το οποίο ζει αποκλειστικά σε ένα μικρό φαράγγι της Βόρειας Καρολίνας.

Ο χοίρος Visayan warty, ενδημικός στα νησιά των Φιλιππίνων.

Το ποντίκι συγκομιδής Cozumel του Μεξικού, που απαντάται μόνο σε ένα νησί ανοιχτά της χερσονήσου Γιουκατάν.

Η ροζ ιγκουάνα της ξηράς, η οποία ζει αποκλειστικά στο ηφαίστειο Wolf των νησιών Γκαλαπάγκος.

Ο μαλαισιανός παγκολίνος, γνωστός και ως παγκολίνος Σούντα, ενδημικός στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η χελώνα-τηγανίτα της Τανζανίας, που πήρε την ονομασία της από το επίπεδο και εύκαμπτο καβούκι της.

Ο φρύνος αρλεκίνος της έναστρης νύχτας, που οφείλει το όνομά του στον χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο χρωματισμό του και απαντάται μόνο στα ορεινά της Κολομβίας.

Η έχιδνα με το μακρύ ράμφος του Άτενμπορο, ένα μονοτρήμα (σ.σ.θηλαστικό που γεννά αυγά) από τη Νέα Γουινέα, το οποίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του διάσημου φυσιοδίφη και παρουσιαστή ντοκιμαντέρ για τη φύση, Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο.

Μακροπρόθεσμη στήριξη για να μην χαθούν οι προσπάθειες

Ένας από τους βασικούς στόχους του Phoenix Species Project είναι να εξασφαλίσει μακροχρόνια χρηματοδότηση σε μικρότερες, επιτυχημένες πρωτοβουλίες διατήρησης, οι οποίες μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν σταθερούς οικονομικούς πόρους.

«Προστατεύουμε τη σιφάκα με το χρυσό στέμμα εδώ και χρόνια με έναν προϋπολογισμό που δεν θα μπορούσε ποτέ να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες αυτού του είδους. Ωστόσο, το να την αφήσουμε να εξαφανιστεί δεν ήταν ποτέ επιλογή», δήλωσε η Τιάνα Αντριαμανάνα, εκτελεστική διευθύντρια της Association Fanamby, μίας από τις οργανώσεις που έλαβαν επιχορήγηση από την πρωτοβουλία.

«Αυτή η χρηματοδότηση, αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα και η τεχνική υποστήριξη αλλάζουν όσα θεωρούσαμε μέχρι σήμερα εφικτά», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.