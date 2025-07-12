Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ριτσώνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και έχουν λάβει και μήνυμα οι κάτοικοι από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η βιομηχανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αποθηκευτικός χώρος και μονάδα παραγωγής πλαστικών, οικιακών ειδών και μονωτικών ταινιών έχει πλέον παραδοθεί εντελώς στις φλόγες.

Έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχει υποχωρήσει ο μεταλλικός σκελετός και οι λαμαρίνες. Η επένδυση της επιχείρησης έχουν καταρρεύσει τελείως. Έχουν λυγίσει από το ισχυρό θερμικό φορτίο που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά.

Από άκρη σε άκρη όλη η επιχείρηση αυτή έχει παραδοθεί στις φλόγες, με τους πυροσβέστες από νωρίς το πρωί να προσπαθούν να περιορίσουν το καταστροφικό της έργο.

Από το 112 έχει βγει μήνυμα που καλεί τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα για να μην εισπνέουν τους καπνούς.

Πρόκειται για πυκνούς μαύρους, τοξικούς καπνούς, που έχουν καλύψει ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή μέχρι και τα Οινόφυτα και είναι πολύ επικίνδυνοι. Άλλωστε καίγονται πλαστικά και χημικοί διαλύτες από το πρωί, οπότε έχει δημιουργηθεί μία ιδιαίτερα αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η φωτιά έχει περιοριστεί σε ένα βαθμό, αλλά θέλει πολλές ώρες ακόμα μέχρι να καταφέρουν οι πυροσβέστες να επιτύχουν μία πλήρη κατάσβεση. Αυτό που σίγουρα έχουν καταφέρει από νωρίς είναι να μην επεκταθεί σε παρακείμενες επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για βιομηχανική περιοχή με άλλες παρακείμενες επιχειρήσεις που έχουν επίσης πλαστικά, ακόμη και χημικά.

Στο προαύλιο της διπλανής επιχειρήσεις, όπου το πρωί άρπαξε η τοιχοποιία και την τελευταία στιγμή κατάφεραν οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και μέσα σε αυτή την επιχείρηση που κατασκευάζει πλαστικές παλέτες, όπως και από την ακριβώς αντίθετη πλευρά, μια ακόμα μεγαλύτερη βιομηχανία πλαστικών ειδών και σε εκείνη την περίπτωση ήταν άμεση η επέμβαση και έτσι έχει περιοριστεί η φωτιά μέσα σε αυτή την επιχείρηση, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ δεν έχει περάσει ούτε στην αγροτοδασική έκταση της Ριτσώνας που είναι ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές, ανάμεσα στις βιομηχανίες αυτές και θα μπορούσε η φωτιά να φύγει μέχρι το δάσος.

Αυτό το έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες σε πολύ ικανό βαθμό και προσπαθούν από το πρωί από εκεί και μετά να σβήσουν αυτή τη φωτιά, η οποία σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο.

Είναι τέτοια τα υλικά που καίγονται, για τα οποία θα χρειαστούν πάρα μα πάρα πολλές ώρες συνεχείς ρίψεις νερού για την ψύξη τόσο της επιχείρησης, τις λαμαρίνες και των όσων καίγονται μέσα σε αυτή, αλλά και για να καταφέρουν να ρίξουν το θερμικό φορτίο και στη συνέχεια βεβαίως να περιορίσουν τη φωτιά. Σίγουρα θα χρειαστούν πάρα πολλές ώρες ακόμα. Ήδη βλέπουμε ότι όπου υποχωρεί η στέγη, σε κάποια σημεία στις αποθήκες ξεπηδούν από μέσα νέες φλόγες.

Είναι πολύ εύφλεκτα τα υλικά όπως φανταστείτε τώρα από το πρωί, από τις 9 η ώρα το πρωί που δέχεται συνεχώς νερό αυτή η επιχείρηση που έχει φτάσει 3 το μεσημέρι και ακόμα βγαίνουν πυκνές φλόγες από το εσωτερικό. Μιλάμε για τόνους νερού που έχουν πέσει σε αυτή την επιχείρηση από το πρωί και παρόλα αυτά ακόμα η κατάσβεση συνεχίζεται με μια τεράστια κινητοποίηση.

Τι απαντά η εταιρεία

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η αρμόδια εταιρεία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία διαβεβαίωσε πως «ελήφθησαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τα οποία λειτούργησαν με απόλυτη επιτυχία, ώστε να αποφευχθεί το παραμικρό ατύχημα και να μην θιγούν ούτε στο ελάχιστο οι εγκαταστάσεις μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σχετικά με τη σημερινή (12 Ιουλίου 2025), πυρκαγιά στην περιοχή της Ριτσώνας, σας ανακοινώνουμε οτι πρόκειται για συμβάν σε παρακείμενη της εταιρίας μας, βιομηχανία πλαστικών. Για την κατάσβεσή της, εκτός από την Πυροσβεστική, η Matrix Pack συνέβαλε αποφασιστικά με ίδια μέσα.

Από την πρώτη στιγμή ελήφθησαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τα οποία λειτούργησαν με απόλυτη επιτυχία, ώστε να αποφευχθεί το παραμικρό ατύχημα και να μην θιγούν ούτε στο ελάχιστο οι εγκαταστάσεις μας.

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος για την έγκαιρη και αποφασιστική τους συμβολή.

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως ήδη η παραγωγή της Matrix Pack έχει επανέλθει στα κανονικά της επίπεδα.

Έκτακτα μέτρα

Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια προειδοποιεί για την ύπαρξη επιβλαβών ουσιών και μικροσωματιδίων στον καπνό που εκπέμπεται, ικανών να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα σε ελέγχους για τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί προληπτικά μέτρα για τον γενικό πληθυσμό, και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες.

Μεταξύ των οδηγιών περιλαμβάνονται:

- Αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους όπου επηρεάζονται από καπνό.

- Ερμητικά κλειστά παράθυρα και πόρτες μέχρι την οριστική κατάσβεση.

- Σχολαστικός καθαρισμός αυλών, δεξαμενών, εξωτερικών χώρων και προϊόντων (λαχανικά, φρούτα).

- Περιορισμός κυκλοφορίας παιδιών και κατοικίδιων μέχρι τον πλήρη καθαρισμό της περιοχής.

- 'Αμεση ιατρική συμβουλή για όσους εμφανίσουν αναπνευστικά ή συναφή συμπτώματα.

- Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και σε δεξαμενές ύδρευσης και ποτίσματος ζώων, οι οποίες καλούνται να παραμείνουν καλυμμένες ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση τους από την αιθάλη και τα αιωρούμενα σωματίδια της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

