Φωτιά σε επιχείρηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο 

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

