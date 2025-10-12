Φωτιά σε επιχείρηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο 

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής.

Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025

Πηγή: skai.gr

