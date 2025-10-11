Στο στόχαστρο βανδάλων βρέθηκε το αυτοκίνητο που μετατράπηκε σε έργο τέχνης και κοσμούσε τον Κήπο της Μεσογείου, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

«Το smartακι, που πρόσφατα είχε γίνει ένα έργο street art στη Νέα παραλία, βανδαλίστηκε χθες το βράδυ με αυτό τον βάρβαρο τρόπο», γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Σταύρος Ανδρεάδης.

Στις φωτογραφίες που παραθέτει ο κ. Ανδρεάδης, οι βάνδαλοι έχουν σπάσει το ένα τζάμι του αυτοκινήτου, τον εξωτερικό καθρέπτη αλλά και το παρμπρίζ ενώ έχουν προκαλέσει φθορές και στις δύο πόρτες του οχήματος.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.