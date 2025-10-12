Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Σήμερα Κυριακή, 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανδρομάχη,

Μάχη,

Μαχούλα,

Ανδρόμαχος,

Μάχος,

Συμεών,

Συμεώνης,

Σύμος,

Συμεωνή,

Συμεωνία,

Συμεώνα,

Σύμη*,

Βαλάντης,

Βαλάντιος.

Άγιος Ανδρόμαχος

Ένας λιγότερο γνωστός άγιος, είναι ο μάρτυρας Ανδρόμαχος. Το μόνο που γνωρίζουμε γι’ αυτόν είναι πως μαζί με τον Άγιο Διόδωρο συνελήφθησαν λόγω της χριστιανικής τους πίστης κατά την εποχή των διωγμών και παρέδωσαν με μαρτυρικό τρόπο την ψυχή τους στον Κύριο με τον δια πυράς θάνατο.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Πηγή: skai.gr

