Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, από την έκρηξη των οποίων προκλήθηκαν υλικές ζημιές - έσπασαν τζάμια και προκλήθηκε ζημιά στην τοιχοποιΐα-.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για ζημιές σε οχήματα και σε άλλα κτίρια.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ, προκειμένου να ελέγξει τον χώρο και ακολούθως οι ειδικές μονάδες να συλλέξουν στοιχεία. Εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή, στο σημείο βρίσκονται και μονάδες της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες.

Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί η οδός Αριστοτέλους έως τον παράδρομο της Συγγρού.

Πηγή: skai.gr

