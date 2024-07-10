Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Πάνω από 10 πυροσβέστες έσπευσαν στο διαμέρισμα

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αλκαμένους και Αγίου Μελετίου στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

