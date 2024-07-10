Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αλκαμένους και Αγίου Μελετίου στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αλκαμένους και Αγίου Μελετίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2024

Πηγή: skai.gr

