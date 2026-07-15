Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πυρκαγιά στην περιοχή Βοθύνων της Καλύμνου τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων.

Η άφιξη πυροσβεστικού ελικοπτέρου που μετέφερε επτά στελέχη ενίσχυσε τις επίγειες προσπάθειες και συνέβαλε ουσιαστικά στον περιορισμό της φωτιάς.

Η φωτιά περιορίστηκε πριν επεκταθεί σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνή βλάστηση και δεν σχετίζεται με το πρόσφατο περιστατικό κοντά στη χωματερή του νησιού.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Βοθύνων της Καλύμνου, χάρη στην άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την καθοριστική συνδρομή των εναέριων μέσων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, η κατάσταση είναι πλέον διαχειρίσιμη, ενώ στην επιχείρηση συνέβαλε ουσιαστικά η άφιξη πυροσβεστικού ελικοπτέρου που μετέφερε επτά στελέχη στο νησί, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Η συντονισμένη επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί πριν επεκταθεί σε δυσπρόσιτες περιοχές με πυκνότερη βλάστηση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βοθύνων, στην απέναντι πλαγιά από το μοναστήρι του Αγίου Σάββα, χωρίς να σχετίζεται με το πρόσφατο περιστατικό φωτιάς που είχε σημειωθεί κοντά στη χωματερή του νησιού.

Ο κ. Μαστροκούκκος επισήμανε ότι, αν η πυρκαγιά είχε κατέβει χαμηλότερα, όπου η βλάστηση είναι πιο πυκνή και βρίσκεται ο οικισμός των Βοθύνων, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες, ιδιαίτερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν.

Παρότι το ενεργό μέτωπο έχει τεθεί υπό έλεγχο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για προληπτική επιτήρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (πυροσβεστικής, εθελοντών πολιτών και δυνάμεων του Δήμου) απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς και συνέβαλε στην ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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