Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε στην περιοχή των Σερρών. Όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε δασική έκταση στην περιοχή Γάζωρος.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Γάζωρος Σερρών. June 11, 2024

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της, μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή πραγματοποιείται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γάζωρος Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.