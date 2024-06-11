Λογαριασμός
Υπό μερικό η φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες - Δεν απειλούνται σπίτια

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της, μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 17:28
Σέρρες

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε στην περιοχή των Σερρών. Όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε δασική έκταση στην περιοχή Γάζωρος.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της, μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή πραγματοποιείται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

