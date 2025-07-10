Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Δρέπανο Κοζάνης και η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πλέον οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

Το ελικόπτερο που επιχειρούσε αποχώρησε πριν από λίγο από το σημείο, ενώ στο μέτωπο της φωτιάς παραμένουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης αρχικά συμμετείχαν και εργαζόμενοι του Δασαρχείου Κοζάνης αλλά και κάτοικοι του χωριού.

Συνελήφθη ένα άτομο

Σημειώνεται πως το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη ενός πολίτη ως υπαίτιου της φωτιάς. Ο συλληφθείς φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες κοπής μετάλλων σε χώρο συγκέντρωσης παλαιών υλικών και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται πως στις 13:38 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες μεταξύ των περιοχών Δρεπάνου και Πτελέας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών #Δρεπάνου και #Πτελέας της Περιφερειακής Ενότητας #Κοζάνης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2025

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δρέπανο #Κοζάνη.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.