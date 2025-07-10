Λογαριασμός
Μάχη με διάσπαρτες εστίες στο Δρέπανο Κοζάνης - Συνελήφθη ένας άνδρας (Βίντεο)

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά - Ο συλληφθείς φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά

UPDATE: 19:12
Φωτιά στην Κοζάνη

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Δρέπανο Κοζάνης και η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πλέον οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. 

Το ελικόπτερο που επιχειρούσε αποχώρησε πριν από λίγο από το σημείο, ενώ στο μέτωπο της φωτιάς παραμένουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης αρχικά συμμετείχαν και εργαζόμενοι του Δασαρχείου Κοζάνης αλλά και κάτοικοι του χωριού.

Συνελήφθη ένα άτομο

Σημειώνεται πως το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη ενός πολίτη ως υπαίτιου της φωτιάς. Ο συλληφθείς φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες κοπής μετάλλων σε χώρο συγκέντρωσης παλαιών υλικών και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. 

Υπενθυμίζεται πως στις 13:38 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες μεταξύ των περιοχών Δρεπάνου και Πτελέας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

