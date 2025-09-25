Αταλάντη: Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αταλάντη η είδηση ότι ένας 53χρονος εργάτης, βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9/25) στο εργοστάσιο όπου δούλευε ως χειριστής κλαρκ.

Τον 53χρονο αναζητούσαν για ώρες οι συνάδελφοί του, γνωρίζοντας ότι από το πρωί μετέφερε με το μηχάνημά του δεξαμενές για το βιολογικό.

Τελικά, εντοπίστηκε εντός του βιολογικού, χτυπημένος και ενώ το κλαρκ βρισκόταν πλησίον. Όλοι οι συνάδελφοι του, έσπευσαν να βοηθήσουν, πλην όμως ήταν αργά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, ενώ στο σημείο που εργαζόταν δεν υπήρχε τουλάχιστον τη μοιραία στιγμή, κάποιος άλλος συνάδελφός του.

«Από την πρώτη στιγμή εκτός από την Επιθεώρηση Εργασίας κινητοποιήσαμε τη Γενική Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της ΓΣΕΕ ώστε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στο συνάδελφό μας», αναφέρει στο LamiaReport η Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ΠΕ Φθιώτιδας Σοφία Ανεστοπούλου. Που περιμένει και τα αποτελέσματα από τη νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει για να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα.

Να σημειώσουμε ότι ο 53χρονος ήταν ένας έμπειρος χειριστής μηχανημάτων με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στο ίδιο εργοστάσιο και στην ίδια δουλειά.

Στο σημείο εκτός από το ΣΕΠΕ βρέθηκαν και αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Το ΕΚΠΕΦ εξέδωσε και την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εκφράζει τη θλίψη του για τον χαμό ενός ακόμη συναδέλφου στον εργασιακό χώρο βιομηχανικής μονάδας στην Αταλάντη.

Ο πενηντατριάχρονος συνάδελφός μας, εργαζόταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο τα τελευταία τρία χρόνια με την ειδικότητα του χειριστή κλαρκ.

Είναι αδιανόητο εν έτει 2025 να μετράμε ήδη στο πρώτο εξάμηνο 120 νεκρούς! Είναι τραγικό εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει δυστυχώς ότι βρισκόμαστε και παραμένουμε πολύ μακριά από την εφαρμογή και την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας επανειλημμένα τονίζει την υποστελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε., την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, κυβέρνηση-εργοδότες-εργαζόμενοι να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστική συνεργασία ώστε να βάλουμε ένα τέλος στα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας.»

