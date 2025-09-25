Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε νέες βαριές καταγγελίες κατά της πρώην διευθύντριας πληρωμών και ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου προέβη ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης, υποστηρίζοντας πως η ίδια αρνιόταν να παραδώσει ντουλάπα που της είχε παραχωρηθεί, μέσα στην οποία φυλάσσονταν στοιχεία για 13 υποθέσεις.

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο ίδιος δήλωσε ότι το ερμάριο που είχε παραχωρηθεί στην κα Τυχεροπούλου – όταν ήταν προϊσταμένη 2 διαφορετικών διευθύνσεων – έπρεπε να επιστραφεί στον Οργανισμό, καθώς σύμφωνα με το action plan δεν μπορούσε να βρίσκεται σε 2 θέσεις ταυτόχρονα.

«Της ζητήθηκε, εφόσον αποδεσμεύτηκε από την ευθύνη της διεύθυνσης να παραδώσει στον επόμενο το ερμάριο. Και δεν το παρέδιδε. Το κλείδωσε. Στείλαμε εξώδικό και της ζητήσαμε, ελάτε να ανοίξετε το ερμάριο πρέπει να παραδώσετε. Θέλετε να σας δείξω με την τεχνολογία με πόσα αλυσοπρίονα κόπηκαν οι κλειδαριές. Από πού και ως που; Μέσα βρέθηκαν, οι οποίες έφυγαν με αναφορά στην εισαγγελία, 13 ιεραρχικές προσφυγές μία εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, μια άλλη οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία τους, οι οποίες γινόταν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Εγώ είχα ενημερώσει και το Υπουργείο και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος μάλιστα στην υπόθεση της 73χρονης -που στοιχεία της βρίσκονταν στο ερμάριο- επισήμανε: ««Έχετε ακούσει για μια 73χρονή που είχε 800 χιλιάδες επιδότηση στην Κοζάνη ; Μέσα σε αυτή την ντουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω με δηλωμένα 1006 τεμάχια ενώ είχε 56».

«Είχαμε τις πληρωμές του Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν γίνονται. Δεν παρέδιδε στον επόμενο το ερμάριο για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Να αφήσουμε τον κόσμο απλήρωτο επειδή κάποιοι επικαλούνταν προσωπικά στοιχεία; Έγινε καταγραφή που κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία» πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.