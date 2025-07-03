Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Τιτάν Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό που υπάρχει στην περιοχή και η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ



#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τιτάν Ελευσίνας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2025

Πηγή: skai.gr

