Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελευσίνα - Κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό που υπάρχει στην περιοχή - Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα

Πυροσβεστική αεροσκάφος

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Τιτάν Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό που υπάρχει στην περιοχή και η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ελευσίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark