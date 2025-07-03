Τούρκοι influencers ενθουσιασμένοι με την Κρήτη

Η θερμή φιλοξενία και η αυθεντικότητα της Κρήτης εντυπωσίασαν τους έξι Τούρκους δημοσιογράφους και influencers, που επισκέφτηκαν το νησί από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (press trip) που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Τουρκίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Το ταξίδι οργανώθηκε με στόχο την ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης από την Τουρκία στην Κρήτη, μετά και την απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ηρακλείου, μέσω Aegean Airlines.

Οι προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι και bloggers, μεταξύ των οποίων μία δημοσιογράφος για θέματα βιωσιμότητας, ταξιδιού και μόδας, δυο σεφ και δυο φωτογράφοι, ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ως τη Σπιναλόγκα, και από το Ηράκλειο ως τη λίμνη Βουλισμένη.

Οι φιλοξενούμενοι απόλαυσαν τη φύση, τα μνημεία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, συμμετέχοντας σε ποικίλες εμπειρίες (παραδοσιακή μαγειρική, οινογευσιγνωσία, γκολφ, βόλτα με σκάφος, παρασκευή αρώματος κ.λπ.).

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η θερμή φιλοξενία των κατοίκων και η αυθεντικότητα του προορισμού, στοιχεία που οι Τούρκοι influencers τόνισαν ως καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση του νησιού στην τουρκική αγορά και προέβαλαν από τις αναρτήσεις τους σε πάνω από δύο εκατομμύρια ακολούθους τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ε.Ο.Τ. για την ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στην τουρκική αγορά με στόχο:

- την προβολή της τοπικής ταυτότητας, της αυθεντικής φιλοξενίας, της γαστρονομίας και του φυσικού κάλλους του νησιού, αλλά και

- την υποστήριξη της απευθείας σύνδεσης μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και του Ηρακλείου της Κρήτης με την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, 1,2 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024, ενώ το 2025 αναμένεται αύξηση των αφίξεων με τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τουριστικών ροών στην Κρήτη.

Φωτογραφίες από τα Ρεθεμνιώτικα Νέα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.