Φρίκη στην Αττική: Τέσσερις άνδρες βίασαν 14χρονη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ο εφιάλτης που έζησε μια 14χρονη η οποία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τέσσερις άνδρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί δύο από τους φερόμενους δράστες, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα και για τους άλλους δύο. Οι δύο είναι ενήλικοι και οι άλλοι δύο ανήλικοι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το κορίτσι συναντήθηκε με έναν άνδρα, με τον οποίο γνωριζόταν μέσω εφαρμογής. Ο συγκεκριμένος άνδρας την οδήγησε σπίτι του και εκεί περίμεναν άλλοι τρεις, όπου σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κοπέλα στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει και περιπλανιόταν στον Πειραιά. Την ίδια ώρα, οι γονείς της την έψαχναν και την εντόπισε τελικά ομάδα ΔΙΑΣ και τότε ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

