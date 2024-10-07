Σε συνολική φυλάκιση 5 ετών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας, 31 ετών, επειδή διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές της πρώην ερωτικής του συντρόφου, ενώ απειλούσε και εκβίαζε τόσο την ίδια όσο και τον πατέρα της, ζητώντας 40.000 ευρώ για να σταματήσει τη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού.

Κρίθηκε ένοχος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, απόπειρα εκβίασης, εξύβριση και απειλή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 300 μέτρων.

Καταθέτοντας στο Δικαστήριο, η 29χρονη σήμερα παθούσα, περιέγραψε τα όσα βίωσε αφότου του ζήτησε να χωρίσουν. «Η γνωριμία μας εξελίχθηκε σε "εφιάλτη". Ήταν μία σχέση τριών μηνών που έγινε "Γολγοθάς"», είπε ξεσπώντας σε λυγμούς, ενώ ανέφερε ότι έχει μηνύσει τον κατηγορούμενο πάνω από δέκα φορές για διάφορα περιστατικά («έσκισε τα λάστιχα της μαμάς μου, πετούσε αβγά στο σπίτι μας» κ.ά.). «Στην αρχή πήγαιναν καλά τα πράγματα αλλά μετά άρχισε να γίνεται μυστήριος. Την πρώτη φορά που του είπα να χωρίσουμε είπε πως θα αυτοκτονήσει οπότε προσπάθησα να είμαι καλή μαζί του. Μετά άρχισε να γίνεται βίαιος, να με απειλεί και να με βρίζει», πρόσθεσε η ίδια.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις πράξεις, λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα παραπλάνησης. Ισχυρίστηκε δε, πως οι εις βάρος του καταγγελίες είναι μεθοδευμένες για να ωφεληθεί ο πατέρας της καταγγέλλουσας, με τον οποίο - όπως είπε - διατηρούσε επαγγελματικές σχέσεις και του έχει δανείσει χρήματα. Δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς του τους δικαστές που τον έκριναν ένοχο χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

