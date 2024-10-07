Στο ΕΣΠΑ η αγορά νέας γενιάς Canadair

Την ένταξη της αγοράς ενός αεροσκάφους πυρόσβεσης DHC-515, γνωστού και ως νέου τύπου Canadair, στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027» του ΕΣΠΑ, ανακοινώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η αγορά, συνολικής δημόσιας δαπάνης 53.135.584 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η εν λόγω απόκτηση αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της χώρας, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις δασοπυρόσβεσης, δηλαδή επιτήρηση, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων. O προτεινόμενος τύπος αεροσκάφους παρέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του υφιστάμενου σε σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ικανότητα μεταφοράς μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου νερού ή επιβραδυντικού υγρού, ο μεγαλύτερος χρόνος πτήσης και τα σύγχρονα συστήματα ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, τα αεροσκάφη τύπου DHC-515, λόγω της μεγαλύτερης αυτονομίας που διαθέτουν, μπορούν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ρίψης νερού ή επιβραδυντικού αφρού χωρίς να επιστρέψουν στη βάση για ανεφοδιασμό.

Η προμήθεια του αεροσκάφους Canadair DHC -515, πραγματοποιείται στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης του Καναδά, ως εγγυήτριας χώρας, και της κατασκευάστριας εταιρείας De Havilland Canada. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πρόκειται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα κ.α.) να προμηθευτούν συνολικά 20 αεροσκάφη για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας τόσο των ίδιων των χωρών όσο και του συνόλου της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον νόμο 5098/2024, η Ελλάδα πρόκειται να προμηθευτεί συνολικά 7 αεροσκάφη Canadair DHC -515 μαζί με εξοπλισμό αρχικής υποστήριξης, την εκπαίδευση του προσωπικού και την υπηρεσία μεταφοράς. Η προμήθεια των 7 αεροσκαφών εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και πρόκειται να πραγματοποιηθεί με πόρους του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης RescEU, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καθώς και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε σχετικά:

«Το εξοπλιστικό πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» συνεχίζει να υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Στα έργα ύψους 2,1 δισ. ευρώ- κονδύλια που εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ταμείου Ανάκαμψης- περιλαμβάνεται και η προμήθεια αεροσκαφών CL-515, η παραγωγή των οποίων ήδη έχει ξεκινήσει. Μετά από 50 χρόνια η χώρα μας θα αποκτήσει 7 νέα αεροσκάφη Canadair, ενώ ταυτόχρονα μέσω του «ΑΙΓΙΣ» θα ενισχύσει τον εναέριο στόλο της και με άλλα 42 αεροσκάφη και ελικόπτερα διαφόρων τύπων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε:

«Η Ελλάδα προχωρά στην απόκτηση των νέας γενιάς πυροσβεστικών αεροσκαφών DHC-515, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράψαμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά. Με τις ευρύτερες δράσεις πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτές που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, καθώς και τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υλοποιούμε απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις μας για καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της κλιματικής κρίσης, μέσα από ενίσχυση της χώρας με τα πλέον σύγχρονα μέσα»

