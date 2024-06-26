Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, νυκτερινές ώρες χθες (25/6) σε νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας, για τον εντοπισμό γυναικών που εργάζονται παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών διενήργησε ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι -8- αλλοδαπές γυναίκες, εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος της αρμόδιας Αρχής, και δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόμων του Νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

