Η πρώτη ημέρα των κοινών περιπολιών της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Γενικό Σχέδιο Αστυνόμευσης αφορά την αντιμετώπιση και αποτροπή της παραβατικότητας. Τα μικτά κλιμάκια περιπολιών κινήθηκαν στις εξής περιοχές:

1ο κλιμάκιο: Άγιος Παύλος και ευρύτερη περιοχή Σταθμού Λαρίσης.

2ο κλιμάκιο: Πλατεία Συντάγματος.

3ο κλιμάκιο: Πεζόδρομος Ερμού.

4ο κλιμάκιο: Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου και περιμετρικά του Μουσείου Ακρόπολης (με ποδήλατα).

5ο κλιμάκιο: Πλατεία Μοναστηρακίου.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 1/7, ξεκίνησε η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο υλοποιείται από μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Αθηνών.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες τους περιλαμβάνονται η αποτροπή της παράνομης στάσης και στάθμευσης, των παράνομων διελεύσεων οχημάτων σε πεζόδρομους και πλατείες καθώς και της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον οδικό άξονα της πόλης.

Οι κοινές δράσεις εφαρμόζονται πιλοτικά και αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Τα αποτελέσματα θα καταγράφονται καθημερινά από τα κλιμάκια ελέγχου κάθε τομέα και θα αξιολογούνται από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.