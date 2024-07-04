Θεσσαλονίκη: Χτύπησε με σιδερολοστό τον συγκάτοικό του επειδή τον ενοχλούσε η δυνατή μουσική

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 9,5 ετών καταδικάστηκε άντρας που χτύπησε με σιδερολοστό και τραυμάτισε στο κεφάλι τον συνάδελφο και συγκάτοικό του, επειδή τον ενοχλούσε η δυνατή μουσική που άκουγε στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Νιγηρία εργαζόταν, όπως και το θύμα του -υπήκοος Σιέρα Λεόνε, σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελαίων στην περιοχή «Καλύβες» Χαλκιδικής, ενώ διέμεναν μαζί σε δωμάτιο που βρίσκεται στον πίσω χώρο της ίδιας επιχείρησης.

Το επίδικο περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ ο παθών εισήχθη στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Πολυγύρου όπου νοσηλεύτηκε 12 μέρες για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης της υγείας του.

Ο Νιγηριανός κατηγορούμενος στην απολογία του ομολόγησε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους με αφορμή τη δυνατή μουσική που έβαλε ο συγκάτοικος του στο κινητό και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς δέχθηκε πρώτος επίθεση.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3), για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.