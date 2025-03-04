Σε ακρόαση καλούνται σήμερα από το ΕΣΡ το “ΑΒ” φορέας του ηλεκτρονικού καναλιού «ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ OFFICIAL». Πρόκειται για την οπαδική εκπομπή του Ολυμπιακού που παρουσιάζουν ο Τάκης Τσουκαλάς και ο Άκης Βαρδαλάκης.

Θυμίζουμε, πως, κατά της εκπομπής είχε στραφεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά των συντελεστών της εκπομπής που είχαν κάνει υβριστικές αναφορές, κατά του γιου του Αταμάν, επειδή είχε τολμήσει να εμφανιστεί σε αγώνα μπάσκετ της ομάδας του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα typologies.gr, o φορέας καλείται να δώσει διευκρινίσεις για το επεισόδιο της 31 Ιανουαρίου 2025 σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν

-το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4779/2021- προβολή περιεχομένου που θίγει την ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων,

-το άρθρο 8 του Ν. 4779/2021 – προαγωγή βίας και μίσους κατά προσώπων με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής και την εθνική και εθνοτική τους καταγωγή και

-το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 και το άρθρο 5 παρ.1 της Απόφασης ΕΣΡ 1/2022 (ΦΕΚ Β΄3811/21.7.2022) – προβολή οπτικοακουστικού περιεχομένου χωρίς εγγραφή στο οικείο μητρώο παρόχων.

Σημειώνεται πως η επίμαχη εκπομπή του ηλεκτρονικού καναλιού https://www.youtube.com/watch?v=WXp2bFCNMIg, της 31/01/2025 δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Η τελευταία προσπέλαση που έγινε από το ΕΣΡ ήταν στις 13.2.2025.

