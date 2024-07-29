Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την υπο-παραχώρηση λιμενικών υπηρεσιών και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του τουριστικού καταφυγίου στη θέση Σπηλιά, εντός του κεντρικού λιμένα Κέρκυρας.

Η διάρκεια της Σύμβασης υπο-παραχώρησης ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 20η Δεκεμβρίου 2024.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.», η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων και του κεντρικού λιμανιού της Κέρκυρας, έως το 2070.

Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου είναι 7.800 τ.μ. ενώ η θαλάσσια ζώνη καταλαμβάνει 35.000 τ.μ. Σημαντικά έργα για την πλήρη ανάπτυξη του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών. Με την ολοκλήρωση των έργων θα δημιουργηθούν συνολικά 80 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 25 μέτρων ενώ στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση δικτύου κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα, θέσεις στάθμευσης, παγκάκια και χώροι πρασίνου.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.



Πηγή: skai.gr

