METLEN: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της VOLTERRA

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της VOLTERRA στις 25/07/2024 ανακοίνωσε η METLEN Energy & Metals.

Θα ακολουθήσει διαδικασία συγχώνευσης, με απορρόφηση της VOLTERRA από τη μητρική METLEN Energy & Metals, η οποία στο retail δραστηριοποιείται μέσω του brand της Protergia.

Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί το 2023 η εξαγορά και απορρόφηση της Watt+Volt, ενώ νωρίτερα φέτος ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της EFA Energy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

