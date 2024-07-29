METLEN: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της VOLTERRA

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της VOLTERRA στις 25/07/2024 ανακοίνωσε η METLEN Energy & Metals.
Θα ακολουθήσει διαδικασία συγχώνευσης, με απορρόφηση της VOLTERRA από τη μητρική METLEN Energy & Metals, η οποία στο retail δραστηριοποιείται μέσω του brand της Protergia.
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί το 2023 η εξαγορά και απορρόφηση της Watt+Volt, ενώ νωρίτερα φέτος ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της EFA Energy.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
