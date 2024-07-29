Η Πειραιώς πρωτοπορεί στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την τεχνολογία GenAI στον ψηφιακό βοηθό της εφαρμογής Piraeus app. Η νέα αυτή λειτουργία προσφέρει στους πελάτες άμεση, εύκολη και αποδοτική εξυπηρέτηση, αναβαθμίζοντας την εμπειρία τραπεζικών συναλλαγών.

Η τεχνολογία GenAI καθιστά τον ψηφιακό βοηθό της Πειραιώς διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, έτοιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών και να υποστηρίξει τις τραπεζικές τους ανάγκες με τους εξής τρόπους:

Άμεση Εξυπηρέτηση: Παρέχονται απαντήσεις άμεσα για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή Piraeus app.

Εύκολη Επικοινωνία: Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους με απλό και φιλικό τρόπο, σαν να μιλούν με έναν φίλο.

Εξοικονόμηση Χρόνου: Ο ψηφιακός βοηθός καθοδηγεί με άμεσες απαντήσεις και συνδέσμους, παρέχοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρειάζονται, όπως αίτηση για προϊόντα ή χρήση υπηρεσιών αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. επανέκδοση κωδικού πρόσβασης).

Για να επωφεληθούν από τον ψηφιακό βοηθό, οι πελάτες της Πειραιώς μπορούν απλώς να επιλέξουν το σχετικό εικονίδιο, το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης, δίπλα στο εικονίδιο των εισερχόμενων μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται ευκολότερες, ταχύτερες και πιο ευχάριστες με την εφαρμογή Piraeus app και την υποστήριξη της τεχνολογίας GenAI.

H Πειραιώς αξιοποιώντας συνεχώς τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας, εμπλουτίζει συνεχώς τις online υπηρεσίες της για την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

