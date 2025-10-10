Σχεδόν η μισή έχει μείνει η Λίμνη Κορώνεια, ή λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το ομώνυμο χωριό), στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Η Λίμνη Κορώνεια, σε συνδυασμό με τη λίμνη Βόλβη, περιλαμβάνεται από το 1975 στη διεθνή συνθήκη προστασίας Ραμσάρ, ενώ περιλαμβάνεται επίσης στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000.

Η λίμνη - σημαντικός υδροβιότοπος της περιοχής - τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα αποξήρανσης λόγω της λειψυδρίας και οι εικόνες σήμερα είναι αποκαρδιωτικές.

Οι αραιές βροχοπτώσεις και αύξηση της θερμοκρασίας, με παράλληλη ένταση των αρδεύσεων μέσω απολήψεων νερού, αποτελούν τις κύριες αιτίες για την πτωτική τάση, την τελευταία δεκαετία, της στάθμης σε 4 φυσικές λίμνες της Κεντρικής Μακεδονίας: τη Βόλβη, την Κορώνεια, τη Δοϊράνη και την Πικρολίμνη.

