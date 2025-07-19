Φλώρινα: Συνελήφθη 44χρονος για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στη Φλώρινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας 44χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο 44χρονος αλλοδαπός καταδικάστηκε από το Εφετείο σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 28 ημερών για το αδίκημα της ληστείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

