Προ των πυλών του ισχυρότερου καύσωνα του τρέχοντος καλοκαιριού βρίσκεται η Ελλάδα. Το νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα και η διάρκειά του θα είναι για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Κυριακή και οι υψηλότερες τιμές αναμένονται από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει σχεδόν σε όλη την επικράτεια τους 40 βαθμούς, φτάνοντας ακόμη και τους 42 με 43 σε ορισμένες περιοχές. Στα παράλια και στα νησιά, η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη:

Πρόγνωση για Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοι 3 με 4, στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 και στις Κυκλάδες τους 31 με 32 βαθμούς.

Πρόγνωση για Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 40 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για Τετάρτη και Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση την Πέμπτη.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.





Πηγή: skai.gr

