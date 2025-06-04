Φλωρίδης σε δικαστές: «Η επιλογή των ηγεσιών στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, δεν αφορά επιλογή επαγγελματικού σωματείου»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απαντά στη σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με τις χθεσινές εκλογές στον 'Αρειο Πάγο για την προεπιλογή των δικαστών που θα καλύψουν τα οργανικά κενά, τα οποία θα δημιουργηθούν την 30η Ιουνίου 2025.

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, κατά την επίσκεψή του στη Χαλκίδα για την υπογραφή της νέας σύμβασης μίσθωσης του Εφετείου Εύβοιας, αναφερόμενος στη διαδικασία ψηφοφορίας και επιλογής για την ηγεσία του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από τους ίδιους τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης:

«Χθες η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με μυστική ψηφοφορία κατέληξε στην πρότασή της για την οποία θα υπάρξει η κατά νόμο ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσον αφορά στην επιλογή της νέας ηγεσίας στον 'Αρειο Πάγο. Δηλαδή, Προέδρου, Εισαγγελέως και Αντιπροέδρων. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το Σύνταγμα μας ορίζει ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή της ηγεσίας ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Όμως, η χώρα μας, κάποια χρόνια πριν, νομοθέτησε ότι πρέπει στην επιλογή να έχει λόγο και η Βουλή των Ελλήνων και έτσι υπάρχει η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία διαμορφώνει με μυστική ψηφοφορία τη δική της πρόταση.

Πέρσι ψηφίσαμε αυτή την πολύ προωθημένη νομοθεσία, με την οποία οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων διαμορφώνουν με μυστική ψηφοφορία τη δική τους πρόταση, η οποία συναξιολογείται.

Απλώς, θέλω να υπενθυμίσω σε κάποιους, οι οποίοι έσπευσαν να παρερμηνεύσουν και το Σύνταγμα και τους Νόμους, ότι δεν υπάρχει εξουσία, στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, θεμέλιο του οποίου είναι η λαϊκή κυριαρχία, η οποία δεν έχει, έμμεση έστω νομιμοποίηση, από τη λαϊκή κυριαρχία.

Η επιλογή των ηγεσιών στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, δεν αφορά επιλογή επαγγελματικού σωματείου, είναι μια διαδικασία που αφορά μια ανεξάρτητη εξουσία, η οποία μέσω της Βουλής και της Κυβερνήσεως νομιμοποιείται σε σχέση με τη λαϊκή κυριαρχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

