Φλωρίδης: Έρχεται «βραχιολάκι» για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία

Πρόσθετες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως είπε, κανόνας πλέον θα είναι η επιβολή προσωρινής κράτησης για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας, εκτός αν κριθεί απολύτως αιτιολογημένα ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή οι περιοριστικοί όροι αρκούν για την αποτροπή του δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. “Δηλαδή ο κανόνας γίνεται προσωρινή κράτηση για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας” σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι προβλέπεται προσωρινή κράτηση όχι μόνο για το κακούργημα της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και για πλημμέλημα.

