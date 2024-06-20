Φλωρίδης: Έρχεται «βραχιολάκι» για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία

Πρόσθετες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως είπε, κανόνας πλέον θα είναι η επιβολή προσωρινής κράτησης για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας, εκτός αν κριθεί απολύτως αιτιολογημένα ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή οι περιοριστικοί όροι αρκούν για την αποτροπή του δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. “Δηλαδή ο κανόνας γίνεται προσωρινή κράτηση για τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας” σημείωσε.
Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι προβλέπεται προσωρινή κράτηση όχι μόνο για το κακούργημα της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και για πλημμέλημα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.