Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος επικήρυξε με 1500 ευρώ άτομο που δηλητηριάζει αδέσποτα ζώα στο χωριό Χιλιόδενδρο Καστοριάς.

Πρόκειται για δύο σκυλιά αδέσποτα, ένα δεσποζόμενο και δύο αδέσποτες γατούλες που βρέθηκαν νεκρά πριν λίγες ημέρες.

Όπως τόνισε η κα Θεοπούλα Αντωνάκη, γραμματέας σωματείου "Φιλόζωοι Εν Δράση" Καστοριάς στην ΕΡΤ, η φιλοζωική προσφέρει 1.500 ευρώ για όποια πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη, κάνοντας λόγο για στυγνή δολοφονία.

Πηγή: skai.gr

