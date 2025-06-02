Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και σε απομακρυσμένο σημείο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2025

Πηγή: skai.gr

