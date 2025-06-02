Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, με έναν μαθητή να καταπίνει καθαριστικό υγρό με αποτέλεσμα να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το συμβάν έγινε την ώρα του ολοήμερου. Η καθαρίστρια του σχολείου τους έδωσε απολυμαντικά – καθαριστικά σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών για να καθαρίσουν. Την ώρα που ένα παιδί έπινε νερό στις βρύσες που βρίσκονται στο προαύλιο, ένα άλλο παιδί ψέκασε με το καθαριστικό με αποτέλεσμα το άλλο παιδί να το καταπιεί.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η μητέρα του παιδιού περιγράφει:

«Την Πέμπτη 29/5 στο πρόγραμμα του ολοήμερου, στο 2ο διάλειμμα πρέπει να έγινε, 14:35, με έχουν πάρει τηλέφωνο από το σχολείο του παιδιού ότι συνέβη ένα συμβάν καθώς το παιδί μου έπινε νερό στις βρύσες τις εξωτερικές που έχουν στην αυλή. Μου είπαν ότι η καθαρίστρια είχε υποδείξει σε παιδιά μικρότερης ηλικίας Δ’ και Ε’ δημοτικού να καθαρίσουν τις βρύσες της αυλής με αυτό το πράγμα. Την ώρα που το παιδί μου έπινε νερό στις βρύσες και είχε ανοιχτό το στόμα κάποιο παιδί ψέκασε, με αποτέλεσμα αυτό το υγρό να πάει στο στόμα του παιδιού μου και να το καταπιεί. ‘Όταν μετέβηκα στο σχολείο για να δω αν το παιδί μου είναι όντως καλά, μου είπαν ‘’μην ανησυχείτε’’.

Προσπάθησαν να με καθησυχάσουν, ότι είχε προκαλέσει στον εαυτό του εμετό και όταν ζήτησα να δω τι απορρυπαντικό ήταν αυτό, ήταν γενικής χρήσης. Ευτυχώς, χωρίς χλώριο αλλά παρ΄όλα αυτά καυστικό.

Αφού λοιπόν πήγα το παιδί στο νοσοκομείο, μίλησα με το κέντρο δηλητηριάσεων και προτείνατε να το κρατήσουν μέσα γιατί είχε κάνει έγκαυμα στη γλώσσα».

Το παιδί νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο με έγκαυμα στη γλώσσα και την επόμενη ημέρα βγήκε από το νοσοκομείο και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.

Η υπάλληλος καθαριότητας έχει κληθεί σε απολογία.



Πηγή: skai.gr

