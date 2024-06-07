«Καταπέλτης» ήταν η πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηλείας στη χθεσινή δίκη του παιδίατρου που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος του γιού του, όταν αυτό ήταν βρέφος, ζητώντας πέρα πάσης αμφιβολίας να κηρυχθεί αθώος.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας με μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική αγόρευση πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορούμενου πατέρα ως προς το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, αποδημώντας πλήρως το κατηγορητήριο που βαραίνει τον παιδίατρο.

Αγορεύοντας για περισσότερα σαράντα πέντε λεπτά, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για μια μεθοδευμένη ιστορία από την πλευρά της μητέρας του βρέφους που προχώρησε στην καταγγελία για ασέλγεια κατά του πρώην συζύγου της σε βάρος του γιού τους, όταν ο πατέρας της είπε ότι θέλει να χωρίσουν, με σκοπό να αποκλείσει τον πατέρα από την επικοινωνία και την σχέση με το παιδί.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες προς τις αρχές και τους πραγματογνώμονες, αναφέροντας πως εάν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, ο παιδίατρος δεν θα έχει φτάσει να είναι κατηγορούμενος, με συνέπειες τόσο στην επαγγελματική όσο και στην κοινωνική του ζωή.

Αναπτύσσοντας την απαλλακτική πρότασή του αναφέρθηκε και στο βίντεο, που είναι το βασικότερο ενοχοποιητικό στοιχείο κατά του κατηγορούμενου, στο οποίο απεικονίζεται ο πατέρας με το βρέφος, με τον πρώτο να φιλά το παιδί του και μια γενικότερη επαφή του προσώπου του παιδίατρου με την περιγεννητική – περιπρωκτική περιοχή του ανήλικου παιδιού του, λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση τα όσα ειπώθηκαν σε προηγούμενες συνεδριάσεις του ΜΟΔ, δεν επιβεβαιώνονται από το υλικό αυτό.

Αυτό που φαίνεται από το βίντεο, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα, δεν αποτελεί σεξουαλική κακοποίηση, αλλά διακρίνεται ένας πατέρας που ασχολείται και παίζει με το παιδί του, όπως θα έκανε κάθε άλλος πατέρας, ακόμα και με μια δόση υπερβολής. Μάλιστα, τόνισε πως επρόκειτο και για έναν «ανυποψίαστο πατέρα», γιατί καταγραφόταν από μια κρυφή κάμερα που είχε εγκαταστήσει η πρώην γυναίκα του.

Όσον αφορά τις πραγματογνωμοσύνες που αναφέρονταν σε σεξουαλικές πράξεις, ο Εισαγγελέας τις χαρακτήρισε «αναξιόπιστες» και ότι η τρίτη κατά σειρά και τελευταία πραγματογνωμοσύνη ψυχίατρου που ήταν διορισμένος από την Ανακρίτρια Πατρών ήταν η μόνη σοβαρή και πλέον καταλυτική, που οδήγησε στην αποδόμηση του κατηγορητηρίου.

Τέλος, ο Εισαγγελέας είπε ότι ο παιδίατρος πρέπει να αποδοθεί «λευκός» στην κοινωνία, χωρίς το στίγμα του σεξουαλικού κακοποιητή και πως το μοναδικό θύμα της υπόθεσης είναι το παιδί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.